Reprodução: Instagram Apresentadora faz parte do time da emissora Record e foi liberada para participar do Domingão com Huck, na TV Globo

A apresentadora Ticiane Pinheiro participou de uma edição especial do Domingão com Huck no último domingo (9) e se emocionou nas redes sociais nesta segunda (10) após a repercussão positiva que a sua ida ao programa causou. Ela foi uma das juradas artísticas do tradicional quadro Dança dos Famosos, ao lado do marido Cesar Tralli.

"GENEROSIDADE: esta é a palavra que te define! Ah! Se todos fossem iguais a você... Lu, gostaria de deixar registrada a minha admiração por você, pelo seu profissionalismo e por ter a oportunidade de ver ao vivo a sua grandiosidade e generosidade com todos", iniciou ela.

"Você é um apresentador que joga junto, que dá espaço para todos que fazem parte do seu programa brilharem. Você sabe que os outros brilhando, você brilha também e isso é muito bonito de se ver. Obrigada por todo seu carinho com a minha família, pelas homenagens, pelas brincadeiras. Amei demais e fiquei ainda mais fã!", se declarou a apresentadora.

"Agradeço muito também à toda equipe do Domingão pelo carinho, ao Gshow e a TV Globo pela oportunidade em viver tudo isso, e à minha emissora querida, Record TV, pela liberação!", finalizou Pinheiro.

Ticiane Pinheiro é casada com Cesar Tralli, um dos jornalistas mais conhecidos da TV Globo. Juntos, eles foram jurados do tradicional quadro Dança dos Famosos. Além disso, a filha da apresentadora com Roberto Justus, a adolescente Rafaella Justus, narrou um vídeo especial que contava a história do relacionamento da loira com o global em comemoração ao Dia dos Namorados.