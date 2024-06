Reprodução Ticiane Pinheiro vai para a Globo após decisão da Record; entenda

A jornalista Ticiane Pinheiro estará na Globo para uma atividade especial! A Record TV liberou a apresentadora do "Hoje em Dia" para participar como convidada do "Domingão com Huck" ao lado do marido César Tralli, que atua em telejornais da emissora.



Na reta final do quadro "Dança dos Famosos", o elenco do júri artístico terá a colaboração de Ticiane Pinheiro e César Tralli. A dupla está casada desde 2017 e já é pai de Manuela, de 4 anos, além da criação de Rafa Justus, fruto do antigo casamento da jornalista.

O programa comandado por Luciano Huck também terá a presença de Helô Pinheiro, mãe de Ticiane e eterna "garota de Ipanema". A ex-modelo participará do quadro ao lado de Dona Déa e Preto Zezé.

A participação de Ticiane Pinheiro ocorre de forma inesperada, uma vez que as emissoras trabalham com contrato de exclusividade com os principais apresentadores.