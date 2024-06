Reprodução Instagram - 26.6.2024 Carol Vaz com Pocah e Mel Maia

Conhecida por auxiliar famosas da classe artística na academia, a personal trainer Carol Vaz , de 40 anos, abriu o jogo sobre os bastidores da rotina de trabalho dela. A profissional de educação física coleciona parcerias com Mel Maia, Pocah , Jojo Todynho , Lexa e Viviane Araujo.





As declarações foram dadas durante a participação de Carol no podcast "Vaca Cast", apresentado pela influenciadora Evelyn Regly na última terça-feira (25), no YouTube. "Acordar triste, chateada, com cólica, com dor, com filho doente e ir por disciplina é um ato de cuidado com você e com quem você ama também. Então, eu acho que disciplina liberta, as pessoas precisam de um norte", iniciou.





Ainda que carregue a fama de assumir uma postura rígida durante os treinos, a personal destaca o companheirismo e amizade que desenvolve com suas pupilas. “Uma aluna minha me falou: ‘Carol, várias vezes eu levanto da minha cama pensando em você’. São pequenos gestos, são pequenas coisas que você faz ao longo do dia, que melhora a vida do outro sem você saber”, argumentou.



“Às vezes você vir para cá e já é uma briga, porque a maioria tem filho pequeno. E você ir é um carinho com vocês e com quem vocês gostam. Porque, para gente estar bem para poder ajudar os outros, a gente tem que estar com nossa bolha social intacta, e estar bem com a gente", acrescentou a "Fada das Bundas", apelido que ganhou de Kelly Key após ajudá-la com a definição dos glúteos.





"Quanto melhor a gente estar com a gente, mais a gente consegue ajudar quem a gente ama. Melhor a gente produz, melhor a gente trabalha. Então é arrumar de dentro para fora", finalizou.

