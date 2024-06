Reprodução: Instagram Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho abriu o álbum de fotos e postou diversos momentos de sua viagem à Paris. "Dumpzinho, na volta pago o agiota. Devendo e luxando", escreveu ela na legenda da publicação.



Nos momentos registrados pela artista, Todynho aparece em alguns locais históricos da cidade. Além disso, ela também compartilhou fotos de comidas parisienses. Nos comentários da publicação, os seguidores se divertiram com a cantora.

"Você é a melhor! Ainda quero te dar um abraço. Você para mim é um exemplo de quando se quer vencer! Maravilhosa!", elogiou uma usuária. "Você é a melhor", acrescentou um segundo.

"Milionária faz assim.. Ostenta Louis [Vitton]", considerou um terceiro. "Hahaha, morri com a legenda", comentou um quarto. "Que Deus te proteja" Você merece", desejou um quinto. "Poderosa! Arrasou, mulher", enalteceu um sexto.



