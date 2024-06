Reprodução Instagram - 26.6.2024 Giovanna Ewbank compra carro avaliado em quase meio milhão de reais

Atriz, apresentadora e influenciadora, Giovanna Ewbank usou as redes sociais na última terça-feira (25) para contar aos fãs e seguidores que havia comprado um novo carro . Trata-se de uma Mitsubishi Pajero Sport, avaliada em R$ 415 mil.



Segundo Ewbank, o automóvel foi comprado para que a família fosse ao rancho. “Comprei um carro novo porque precisava de um carro que fosse forte para ir para o rancho. Escolhi um carro e me falaram: 'Seu carro está na porta'. Chegou”, explicou.



“Eu sempre sonhei em ganhar um carro com um laço. No caso, eu comprei, não ganhei”, acrescentou ela, enquanto mostrava o veículo de luxo decorado com um grande laço vermelho. O carro fará viagens para Paraíba do Sul, onde o rancho dela e de Bruno Gagliasso fica localizado.

Giovanna Ewbank contou que sempre teve o sonho de comprar um carro decorado com um laço vermelho Reprodução Instagram - 26.6.2024 Veículo é um Mitsubishi Pajero Sport Reprodução Instagram - 26.6.2024 Giovanna Ewbank usará o veículo para ir ao rancho da família, situado em Paraíba do Sul Reprodução Instagram - 26.6.2024 Giovanna Ewbank compra carro avaliado em quase meio milhão de reais Reprodução Instagram - 26.6.2024



No último fim de semana, o casal comemorou os 11 anos de Títi, a filha primogênita. A pré-adolescente ganhou um f estão e o tema foi “Magia de Aruna”, um seriado do Disney + que tem Giovanna Ewbank na pele de uma bruxa.

Veja algumas fotos da festa:

Títi escolheu a série 'A Magia Aruna' como tema de sua festa de 11 anos Reprodução Instagram - 23.6.2024 Cleo Pires está no elenco de 'A Magia Aruna' Reprodução Instagram - 23.6.2024 Bless e Títi posam juntos em festa de aniversário Reprodução Instagram - 23.6.2024 Cartaz de Giovanna Ewbank estava na decoração da festa de 11 anos da filha Reprodução Instagram - 23.6.2024 Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com a primogênita Títi Reprodução Instagram - 23.6.2024 '11 anos da Títi': Zyan, Bruno Gagliasso, Títi, Bless e Giovanna Ewbank Reprodução Instagram - 23.6.2024





