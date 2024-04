Reprodução/Instagram - 05.04.2024 Mel Maia compartilha diariamente a rotina na academia





A atriz Mel Maia postou fotos do corpo após treino na academia na tarde desta sexta-feira (05).

No registro, a artista aparece abaixando o shorts para mostrar a barriga. Recentemente, a ex-namorada do funkeiro MC Daniel começou a dividir com os seguidores a rotina de exercícios que realiza diariamente.

Na última quinta-feira (05), Mel Maia repostou um vídeo em que aparecem treinando ao lado do personal trainer.

Nos comentários do vídeo, os seguidores aclamaram a rotina da atriz. "Dupla infalível! Sempre arrasando!", elogiou uma internauta. "Quando crescer, eu quero ser assim", enalteceu uma segunda.



