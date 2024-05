Reprodução/Instagram Viviane Araujo pega pesado em treino após viagem a Portugal

De volta ao Brasil após viagem a Portugal, Viviane Araujo nem descansou e já deu um pulinho na academia. Nesta terça-feira (28), ela mostrou aos seguidores do Instagram que pegou pesado no treino, com auxílio da personal trainer Carol Vaz, queridinha de famosas como Mel Maia, Lexa, Jojo Todynho e Pocah.

A atriz postou alguns vídeos na academia e brincou: "É isso, gente. Bora queimar aqueles pasteizinhos de nata que eu comi. Meu Deus do céu, ela vai acabar comigo hoje".

Na sequência, ela apareceu ao lado de Carol, que disparou: "Olha quem voltou, essa portuguesinha linda. Estava com saudade de mim?".

"Claro. Voltei e nem descansei", respondeu Viviane.

"Ela chegou ontem, gente, 22h", completou a personal.

Reencontro com Joaquim

A musa também mostrou o reencontro com o filho, Joaquim, de 1 ano e 8 meses, durante o retorno ao Brasil. O marido de Viviane Araujo, Guilherme Militão, gravou alguns vídeos da expectativa do menino ao buscar Vivi no aeroporto.

Joaquim caiu no choro ao matar a saudade da mamãe, que também não conteve as lágrimas ao pegar o filhote no colo.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp