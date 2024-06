Reprodução Instagram - 26.6.2024 João Silva com o pai, Faustão Silva

Filho de Faustão, o apresentador novato João Silva, de 20 anos, reconhece que o pai é dono de uma grande fortuna, mas destaca que quer ter o próprio patrimônio sem depender dos ganhos financeiros do patriarca de 74 anos, afastado da TV desde maio do ano passado.



As declarações foram dadas em entrevista ao “No Lucro”, da CNN. “Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto”, iniciou ele.



Segundo João, ele e o pai tinham um combinado para que ele começasse a ser independente financeiramente aos 21 anos. O filho de Faustão confirma que conseguiu isso, mas diz que não paga nenhuma conta da casa em que mora com a família.



“Consegui um pouco antes [dos 21], mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas”, pontuou. “Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas”, agradeceu.



Sobre a forma como gasta dinheiro, João Silva enfatiza que as “viagens” são as atividades em que ele mais desembolsa seus ganhos financeiros. “Eu gosto de viajar. Sou ligado a experiências. Acho que o que deixa na vida de memória são as viagens, os momentos com os amigos, a família. Então gasto muito dinheiro com viagens”, concluiu.

