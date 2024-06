Reprodução Instagram - 20.6.2024 Pocah renova bronzeado com biquíni rosa

A cantora e ex-BBB Pocah usou as redes sociais nesta quinta-feira (20) para compartilhar alguns registros do passeio de férias que ela tem feito ao lado do marido, o empresário Ronan Souza. A artista ainda brincou com os registros ousados que publicou.





Por meio do Instagram, Pocah surgiu com um biquíni rosa enquanto renovava o bronzeado. "Silenciando meu marido", brincou ela, insinuando que o companheiro não fosse ver as fotos dela com parte do bumbum à mostra. O empresário ainda se declarou à cantora: "Te amo".





O casal está hospedado em uma das pousadas mais luxuosas de Paraty. As diárias da pousada podem chegar a custar R$ 3 mil. Ainda nesta quinta-feira (20), Pocah fez cliques românticos com Ronan e também mostrou registros de um mergulho que ela fez na piscina de teto que tem no quarto em que está hospedada.





A ex-BBB ficou noiva de Ronan em 2021, ano em que esteve no elenco do "Big Brother Brasil 2021", temporada vencida por Juliette Freire. O empresário fez o pedido durante o matinal "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga. Os noivos não oficializaram a união. Pocah é mãe da pequena Vitória, de 8 anos. A menina é fruto de um relacionamento anterior da cantora.

