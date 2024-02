Reprodução/Instagram Prefeitura cancela cachê de Lexa em show no RJ: 'Show incompleto'

O show de Lexa na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, gerou polêmica na última terça-feira (13). A Prefeitura do local alegou que a cantora realizou uma apresentação incompleta no Carnaval da cidade.

Após o evento, a Prefeitura compartilhou uma nota de repúdio e pediu explicações da artista pelo show de apenas 40 minutos, diferente do que teria sido combinada.





Sem revelar o acordo e o valor do contrato, a gestão declarou que cumpriu com os compromissos e, inclusive, pagou adiantada o valor do cachê.





"Fica aqui nossa insatisfação total com a cantora, que não atendeu, sequer, os seus fãs, fiéis consumidores de suas músicas e que lotaram o campo do Royal Sport Club, neste último dia de Carnaval, fazendo o show mais curto da história da cidade".

Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí, também se pronunciou sobre o show de Lexa. O político explicou que o pagamento, feito em cheque, foi cancelado "até que sejam esclarecidos os detalhes do incidente".

Lexa se manifesta após ter cachê de show cancelado

Nos Stories do Instagram, Lexa deu a sua versão sobre a polêmica. A cantora contou que chegou ao local do evento com antecedência, porém só foi liberada para se apresentar 50 minutos depois do previsto.

"Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30, era pra entrar às 23h, mas só estava liberado às 23h50", disse ela.

Após afirmar que atendeu os fãs, a artista compartilhou uma foto recebendo as pessoas no camarim. "Falaram que não tirei foto com as pessoas. Lógico que tirei, inclusive com prefeito, que foi o primeiro a entrar, antes de todo mundo. [Ele] foi o primeiro a entrar no camarim. Tirei foto com a galera. Quando vi que estava atrasando, falei: 'Gente, deixa eu tirar foto com as pessoas, porque tenho uma vida depois daqui. Tenho outras coisas para fazer, né?'. Enfim, mas o show foi lindo, as pessoas foram maravilhosas", completou.

