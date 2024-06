Reprodução/Instagram Kelly Key

A cantora Kelly Key, de 41 anos, está curtindo o sábado (1º) de sol na piscina em Luanda, capital da Angola. A artista vive com o marido no país africano há quase três anos. Ela é casada com o empresário angolano Mico Freitas.



A dona do hit "Sou a Barbie Girl" fez uma sessão de fotos à beira da piscina e publicou no feed do Instagram. "Quero ver quem viu os stories… ", escreveu na legenda. Isso porque ela mostrou os bastidores do "ensaio", que fez sem a ajuda de ninguém.

Ainda nos Stories, a cantora e influenciadora mostrou a sua coleção de biquínis ao abrir a gaveta enquanto se arrumava para tomar sol.

Kelly, que tem se dedicado à produção de conteúdo fitness nos últimos anos, arrancou elogios dos seguidores ao exibir a barriga trincada. "Objetivo ter este corpo", desejou uma. "O que é o tempo para essa querida? O melhor amigo", comentou outro.

Mudança para Angola



Kelly Key usou as redes sociais no começo do ano para expor alguns detalhes da mudança dela para Angola, no continente africano. A cantora e influenciadora vive com o marido no país há quase três anos.



“O Mico, meu marido, é angolano e nós estamos juntos há 22 anos. Quando eu o conheci, foi aqui em Angola, fazendo show. Durante todo esse período, a gente sabia que, em algum momento, a gente ia ter que vir pra cá. Isso levou o tempo necessário para acontecer. Depois de 20 anos, cá estamos nós, vivendo algo que já deveria ter acontecido há mais tempo”, iniciou.

Kelly Key detalhou que acaba transitando entre três países diferentes: Brasil, Portugal e Angola, onde mora atualmente. “Isso ficou um pouco confuso e é uma questão que todo mundo me pergunta muito ultimamente”, disse, em referência à morar nos três países.

“São três países que têm muita relação com a nossa vida familiar e profissional. Então, em algum momento vamos estar transitando por esses países. Neste momento, nossa vida é aqui em Angola, já vai fazer três anos, e a gente está bem”, finalizou.

