Reprodução/Instagram Lucas Alexandre mandou mensagem para a mãe, Sandra Nunes, antes do acidente

Glauber Pires, amigo do influencer Lucas Alexandre Barros, que morreu vítima de um acidente de carro, usou as redes sociais na última segunda-feira (24) para contar que, antes do acidente, Lucas tinha enviado uma mensagem para a mãe, Sandra Nunes.







"Era 2h16, eu lembro que ele mandou mensagem para a tia Sandra, falando que a gente ia embora”, declarou Glauber Pires. "O Lucas dava informação de onde ele estava a todo momento para a mãe dele. Ele era um filho exemplar”, completou ele, que estava ao lado de Lucas no carro que capotou.





Entenda o acidente

Morreu no último sábado (22), aos 22 anos, o influenciador Lucas Alexandre Barros. O jovem estava retornando de Anápolis, para onde tinha ido por conta de um compromisso profissional. Após perder o controle do carro, o influenciador digital capotou com o veículo em uma curva na GO-080, em Goiânia.





Saiba quem era Lucas Alexandre de Barros

Embora tenha ficado conhecido na internet pelo trabalho como influencer, Lucas almejava se tornar médico veterinário. Ele estava nos semestres finais da graduação de medicina veterinária. Nas redes sociais, chegou a acumular mais de 500 mil seguidores.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp