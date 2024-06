Reprodução Instagram - 23.6.2024 '11 anos da Títi': Zyan, Bruno Gagliasso, Títi, Bless e Giovanna Ewbank

Filha do casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a pequena Títi comemorou o aniversário de 11 anos em uma festa repleta de celebridades da classe artística. O evento ocorreu no último sábado (22) e a temática escolhida por Tití para a decoração foi feita em homenagem à mãe.





"A Magia de Aruna", seriado do Disney +, foi o tema selecionado pela aniversariante. Giovanna está no elenco da série nacional de fantasia e interpreta uma bruxa na trama ficcional. A esposa de Gagliasso agradeceu a filha pelo gesto, mas confessou que ficou com vergonha.





Isso porque fotos de Giovanna caracterizada como a personagem foram espalhadas pelo salão. "Eu estou com um pouco de vergonha de chegar na festa e dar de cara com um cartaz com a minha cara. Eu até falei: 'Titi, não quer mudar? Não quer fazer outro tema?'", contou Ewbank nos stories do Instagram.





No entanto, Títi não quis escolher outra temática e enfatizou que gostaria que a série estrelada pela mãe fosse parte da decoração. "Não, obrigada. Mas não quero", destacou a pré-adolescente, que é irmã de Bless , de 9 anos, e Zyan , de 3 anos.

Veja fotos da festa:

Títi escolheu a série 'A Magia Aruna' como tema de sua festa de 11 anos Reprodução Instagram - 23.6.2024 Cleo Pires está no elenco de 'A Magia Aruna' Reprodução Instagram - 23.6.2024 Bless e Títi posam juntos em festa de aniversário Reprodução Instagram - 23.6.2024 Cartaz de Giovanna Ewbank estava na decoração da festa de 11 anos da filha Reprodução Instagram - 23.6.2024 Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank com a primogênita Títi Reprodução Instagram - 23.6.2024 '11 anos da Títi': Zyan, Bruno Gagliasso, Títi, Bless e Giovanna Ewbank Reprodução Instagram - 23.6.2024





Felicitações

Embora tenha comemorado o aniversário no último sábado (22), Títi nasceu no dia 20 de junho. Na quinta-feira (20), Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso escreveram texto de felicitações à filha.





"A primeira filha nos transforma por completo, e a ver se transformando dia a dia, descobrindo o mundo e se descobrindo é muito emocionante! Mas tem uma coisa que não muda na minha Chissomo: o amor que ela emana em todos os cantos que ela vai. Ela parece um ímã de amor. Ela agrega, afaga, envolve, e quando vemos parece que um portal de amor se formou ao redor dela. Foi assim que ela me envolveu desde o primeiro dia que a vi, que a peguei no colo e me tornei mãe desse anjo de luz com o apelido mais fofo do mundo, Títi", escreveu Ewbank.



"Continue sendo quem você é e, ao mesmo tempo, seja tudo aquilo que você desejar. Talvez você ainda não tenha noção do quanto é importante para tanta gente. Mas tenha em mente, minha filha, o tempo todo, que você é amada. Muito amada. E que estarei aqui sempre por você, pra você e com você. Não há nada que eu possa dizer além do quanto eu te amo. Que eu te amo incondicionalmente. Eu te amo, te amo e te amo. Feliz aniversário, Chissomo. Minha Títi", declarou Gagliasso.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp