Suzanna Freitas, de 23 anos, usou as redes sociais no último sábado (22) para publicar alguns registros de um passeio romântico ao lado do namorado, Luís Henrique. O casal está junto desde 2021, quando iniciaram o relacionamento.



A filha de Kelly Key arrancou elogios dos internautas pelas fotos em que apareceu de biquíni e exibiu as tatuagens. Na ocasião, a influenciadora havia apostado em peças de banho rosa e um óculos de sol preto.



“Linda”, declarou uma usuária do Instagram. “Maravilhosa”, acrescentou uma segunda. “Musa”, completou uma terceira. “Nossa, além do rosto, ela é linda de corpo também”, opinou mais uma internauta. “Esse lugar é paradisíaco, saudades de ir aí”, finalizou ainda um quinto.



Os registros românticos de Suzanna e Luís Henrique foram feitos em uma praia do Rio de Janeiro. O casal aparece abraçado e também bebendo chá mate. “Meu lugar favorito nesse mundão. O meu mood mais que perfeito no sábado”, escreveu ela como legenda do álbum de fotos.

