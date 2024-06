Reprodução TV Globo - 22.6.2024 Marcos Mion beija a esposa, Suzana Gullo Mion, na Globo

Marcos Mion ganhou homenagens durante o “Caldeirão” deste último sábado (22), feito em comemoração aos 45 anos de vida dele. Durante a atração, ele deu um beijo na esposa, Suzana Gullo Mion. Em maio, o apresentador foi alvo de rumores de que teria traído a mulher.



“Sabe o que é mais bonito no amor que você tem que escolher todos os dias? Que só esse amor, que é o amor imperfeito, que é capaz de gerar o amor perfeito”, iniciou ele, com uma declaração romântica.



“São necessárias duas pessoas lutando pelo amor para gerar uma vida, que é o amor incondicional. E eu devo tudo a você, te amo muito”, acrescentou o ex-apresentador da Record, que é casado com Suzana Gullo desde 2005.



Além de Suzana, os três filhos do casal marcaram presença na atração televisiva Global. Romeu, de 19 anos; Donatella, de 15; e Stefano, de 14. Este foi o primeiro programa que a família do apresentador participa desde a contratação dele na Globo em 2021.



Boatos de traição

Marcos Mion fez uma viagem durante o mês de maio e esteve no mesmo local que uma atriz global. Especulações e boatos de que ele teria traído a esposa com a artista cresceram nas redes sociais.



Em meio à polêmica, Suzana Gullo Mion privou o próprio perfil no Instagram e não se pronunciou sobre o assunto. Já Marcos veio a público e definiu a situação como “fofoca” e pediu que os fãs não acreditassem em “tudo o que falam na internet”.



“Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”, escreveu ele à época.

