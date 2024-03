Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Giovanna Ewbank se assusta após Titi e Bless receberem convite de amigo para festa até de madrugada

Giovanna Ewbank não conteve a emoção ao refletir sobre o crescimento de Titi e Bless na manhã desta terça-feira (19). A atriz revelou que os filhos foram convidados para a festa de um amigo que vai até de madrugada e contou ficou bastante surpresa com o convite para o evento, que deverá durar até 00h30.



A apresentadora contou o caso por meio dos stories do seu perfil no Instagram. "Vai rolar a primeira festinha de um amigo da Titi e do Bless que vai até meia-noite e meia. Gente, chegou esse momento. Vocês tem noção?", disparou.





















"É uma festa que vai até de madrugada. Aí eu e Bruno [Gagliasso] olhamos um para o outro e falamos: 'Chegou esse momento'. O momento em que a gente vai ficar acordado esperando dar o horário para a gente ir buscar as crianças'", acrescentou.

Ela ainda disse que a maior dificuldade será contar para o filho mais novo, Zyan, que ele não poderá ir até a festa e ficar até tarde, já que ele está na fase de querer fazer tudo que seus irmãos fazem. "Gente, sério. Tá rápido o negócio, viu? 10 anos a Titi, 9 anos o Bless. Óbvio que é uma festa de criança, mas que vai até mais tarde, com música, festinha e tal. Vocês acreditam?", reforçou ela, que em seguida, postou uma foto chorando ao refletir sobre o crescimento dos pequenos.

"Uma sensação de 'CADÊ MEUS NENÊS' com 'QUE MANEIRO, ELES VÃO AMAR'", desabafou.

