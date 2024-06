Reprodução: Instagram Apresentadora colocou o ruivo pra jogo em foto só de sutiã

A apresentadora Giovanna Ewbank postou uma foto só de sutiã na tarde desta terça-feira (04) e recebeu comentários positivos dos seguidores com o momento compartilhado.

"SP", escreveu ela na legenda. Na seção de comentários, famosos e internautas aclamaram a foto. "E esse cabelo, meu Deus! Gata", elogiou a influenciadora Maya Mazzafera. "Sempre gata", acrescentou a ex-BBB Mari Gonzalez.

"Beleza do mundo inteiro", enalteceu uma fã. "A mãe de 3 mais linda desse mundo", opinou uma segunda. "Ficou muito linda nesse ruivo", disse uma terceira. "Aprovada?", respondeu Ewbank.





A artista se aposentou dos cabelos loiros em abril de 2024 e, desde então, adotou o ruivo como a mais nova cor de cabelo. Atualmente, ela possui um programa no GNT ao lado da apresentadora Fernanda Paes Leme, a atração "Quem Não Pode, Se Sacode".

