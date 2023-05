Reprodução / Instagram Gio Ewbank encanta fãs com momento fofo do filho caçula: ‘Modo Zyan’

A atriz e influenciadora digital Giovanna Ewbank compartilhou nas redes sociais neste domingo (07) um momento fofo do filho mais novo do casamento com Bruno Gagliasso.

O pequeno Zyan, de 2 anos, aparece em fotos fazendo um coração com as mãos, seguido por uma pose divertida em que ele mostra a língua. A mamãe coruja se derreteu pelo gesto e publicou as imagens no Instagram.





"Ele acordou, fez um coração e depois mostrou a língua. Hoje ele está bem modo Zyan de ser. Quem aguenta? Amor da mamãe", escreveu Giovanna na legenda.

Nos comentários os fãs se derreteram pelo momento fofo. “Ele é lindo demais”, comentou Dani Calabresa. “Como ele está enorme e lindo”, elogiou uma seguidora.





