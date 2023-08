Reprodução/Instagram Bless, filho de Ewbank e Gagliasso, ataca como modelo e rouba a cena

Giovanna Ewbank dividiu com os seguidores cliques do filho, Bless, atacando de modelo e a beleza do menino chamou a atenção da web.

A apresentadora contou que o herdeiro a acompanhou em um trabalho e acabou fazendo uma sessão de fotos de surpresa.





"A mamãe estava trabalhando. E ele olhando, atento, sempre. Entre um clique e outro o Alex Santana virou e falou: 'Bless, vai alí rapidinho'. Era pra ser um teste de luz. E a própria luz apareceu", disse ela.

Derretida pelo pequeno, Giovanna se declarou. "Meu filho, meu Deus africano, minha benção, meu BLESS", completou.

Nos comentários, amigos e admiradores da família babaram em Bless. "Insuportável de tão lindo", brincou Giovanna Lancellotti; "Uma pintura", elogiou uma internauta; "Esse menino com a câmera é um fenómeno", disse outra.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !