Reprodução Instagram - 22.6.2024 Nego do Borel leva tapa na cara durante briga com Luiz Otávio Mesquita

Nego do Borel e Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, brigaram em um bar na última sexta-feira (21). Eles já protagonizam uma polêmica nas redes sociais e a discussão virtual se tornou um embate físico.



Na ocasião, Nego do Borel estava com amigos no estabelecimento comercial quando foi surpreendido pelo influencer fitness Luiz Otavio Mesquita. “Primeiramente, respeita os outros e vem aqui para fora”, pediu o cantor.





Ao saírem, Borel ironizou Mesquita e disse que não daria fama para ele. “Eu não vou te dar mídia”, gritou. Após isso, Nego levou um tapa na cara depois de ter falado sobre o pai de Luiz Otávio.

Assista:

🚨AGORA: Luiz, filho do apresentador Otávio Mesquita, dá tapa na cara de Nego do Borel. pic.twitter.com/cZOmti4fYY — CHOQUEI (@choquei) June 22, 2024



Processo

Após a agressão, o músico garantiu que processaria o filho de Otávio Mesquita. “Você está ferrado, seu merda. Eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa para me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare”, garantiu o ex-peão de “A Fazenda”.



“Ele estava postando coisa para mim, eu estava postando coisa para ele, aí ele veio no bar e me agrediu. Isso não vai ficar assim. Já liguei para o meu advogado, ele já me orientou a ir à delegacia e estou indo”, acrescentou.



Por meio dos stories do Instagram, Borel ainda disse que expôs a situação para que não saísse como “vilão”. “Esse agressor deu um tapa na minha cara. Não se bate na cara de homem, isso não se faz, você me respeita. Você gosta de tirar onda comigo nessa porr*, você vai aprender a me respeitar”, finalizou.

