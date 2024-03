Reprodução / YouTube João Vicente diz que Giovana Ewbank o chamou de “pior homem do mundo”

Em um novo episódio de “Surubaum”, talk show apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, João Vicente e Nicole Bahls foram os convidados. Durante o programa, a apresentadora assumiu que não sabe se apresentaria o humorista para alguma amiga após João dizer que normalmente conhece pessoas novas por conhecidos.

"Quando eu quero conhecer alguém, não vou para lugar nenhum, acho que é mais através de amigos, que, ao contrário de vocês, que não apresentam nada para ninguém, que vivem nessa bolhinha e não querem que ninguém transe", disse o ator.

"Mas no nosso mundinho realmente estão todos meio casados", respondeu Giovanna. "Mentira, Giovanna, você me acha o pior homem do mundo. Você já disse isso pra mim!” rebateu João.

"Não é bem assim, mas assim, não sei se apresentaria para uma super amiga minha", explicou a apresentadora, dando risada.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente