Bruno Gagliasso completa 42 anos neste sábado (13) e fez uma postagem nas redes sociais para comemorar o aniversário. O ator compartilhou fotos sem camisa para registrar a celebração no Instagram.





Nos cliques, Bruno aparece nadando e brincando com um cachorro no rancho da montanha, que construiu com a esposa, Giovanna Ewbank. O ator ainda brincou com a própria idade na legenda da publicação.





"Há 12 anos fazendo 30 anos", afirmou. Gagliasso recebeu mensagens de diversos famosos no post, como da companheira. "Te amo, meu amor. Viva você e sua alegria de viver essa vida", declarou a apresentadora.

"Parabéns, Bruno. Muita saúde e prosperidade", escreveu Maisa. "Feliz aniversário, meu irmão! O melhor do mundo para você", comentou Romulo Estrela. "Que saudade de você! Todo o amor do mundo para você", pontuou Regiane Alves.



