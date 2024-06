Reprodução/Youtube Lázaro Ramos e Taís Araújo





Lázaro Ramos e Taís Araújo participaram do programa "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso , onde compartilharam histórias sobre sua relação e momentos íntimos. Durante o programa, uma das perguntas feitas foi sobre o lugar mais inusitado em que já haviam feito sexo. A resposta de Lázaro deixou Taís boquiaberta.





"Qual foi o lugar mais estranho que vocês já fizeram?", perguntou Bruno. Lázaro então respondeu: "No ponto de ônibus". Taís, surpresa, exclamou: "No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio".



Lázaro explicou: "Não é questão de conseguir segurar. É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem algo chamado 'pernoitão', que é um ônibus que só passa às três da manhã".

Taís e Lázaro foram os convidados desta terça-feira (18) no programa dos amigos de profissão. O episódio completo será lançado às 19h no canal de Giovanna no YouTube, mas só com esse trecho já há muita curiosidade sobre o casal. Bruno Gagliasso fez uma brincadeira com o vídeo de prévia: "Olha a DR (risos)".