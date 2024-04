Reprodução/Instagram - 08.04.2024 16ª eliminada do BBB 24 brincou com os seguidores na madrugada desta segunda (08)





Giovanna Pitel, 16ª eliminada do BBB 24, debochou nesta segunda (08) do biquíni com casca de bananas utilizado por Beatriz no reality show.

"Vou comprar pra você, vida", disse seguidora de Pitel. "Não, mô. Obrigada", ironizou a assistente social.





Na seção de comentários, os fãs de Pitel ironizaram a resposta dela. "Ai, Pitelzinha, eu te amo", se declarou um seguidor. "Pitel, você é um ícone", elogiou um segundo.



"Para, você vai adorar vestir", brincou um terceiro. "Poxa, Pitel, eu comprei e já mandei na caixa postal e agora", debochou um quarto.



