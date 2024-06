Reprodução Chrystian deixou fortuna milionária; saiba o valor

Chrystian teria deixado uma fortuna milionária para os herdeiros. O cantor sertanejo morreu na quarta-feira (19) por choque séptico .

De acordo com o Correio Braziliense, o valor da herança está estimado em cerca de R$60 milhões.

A ex-dupla de Ralf tem dois filhos, João Pedro e Lia, frutos do casamento de 29 anos com a influenciadora Key Vieira . Não existem informações sobre o testamento do artista.

Chrystian morreu aos 67 anos devido a uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia na noite de quarta-feria, (19). "O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz a nota publicada pela unidade.

O artista foi internado em fevereiro deste ano no Hospital do Rim, em São Paulo, devido ao diagnóstico de rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim, mas a cirurgia foi adiada para o final de 2024.

