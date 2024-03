Reprodução/Instagram Gil do Vigor elenca queridinhos do 'BBB 24' e não cita brothers famosos

O ex-BBB Gil do Vigor respondeu aos comentários negativos que vem recebendo dos fãs da campeã da edição 21 do programa, Juliette Freire. Em uma publicação nesta quinta-feira (28), Gil mostrou o boletim do PhD que está fazendo nos Estados Unidos, com todas as notas "A". Ele escreve: "Fico feliz que a Ju é A-List [uma celebridade muito famosa] e eu me conforme em ser aluno A do PhD".



A postagem citando a ex-sister acabou repercutindo de forma negativa por uma parte do público. Um fã disparou: "Que amigos são esses? Juliette não fala absolutamente nada dele mesmo tendo um monte de haters, agora ele não perde a oportunidade de desmerecer a 'amiga'".

Mas o ex-brother não ficou quieto e rebateu as críticas: "Eu não desmereço e nunca irei desmerecer a Ju, mas alguns fãs são insuportáveis. Pelo amor de Deus! Também não sou santo para receber paulada todos os dias e ficar calado. Três anos [disso]!".

Eu não desmereço e nunca irei desmerecer a Ju mas alguns fãs são INSUPORTÁVEIS. Pelo amor de Deus! Também não sou santo para receber paulada todos os dias e ficar calado. 3 anos! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 28, 2024





Os dois participaram da mesma edição do programa. Gil ficou em quarto lugar, enquanto a colega de confinamento arrecadou o prêmio milionário em 2021. Após o final do programa, o economista se mudou para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp