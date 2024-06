Reprodução Cantor faleceu na última quarta-feira (19), aos 67 anos

Internautas não perdoaram uma gafe cometida pelo Jornal Nacional ao anunciar a morte do cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf. O programa jornalístico da TV Globo errou a data de falecimento do sertanejo.

Reprodução Jornal Nacional comete erro ao noticiar morte de Chrystian

Como é de praxe, os editores do jornal produziram uma arte com a foto e as datas de nascimento e morte do cantor. Mas, em vez de colocarem 2024, escreveram 1957, dando a entender que Chrystian teve menos de um ano de vida.

O erro não passou despercebido na web. “Alguém também percebeu que, segundo o Jornal Nacional, o nascimento do cantor Chrystian foi em 1956 e o falecimento em 1957?”, publicou um usuário do X, antigo Twitter.

“O Chrystian morreu com menos de um ano? Segundo a legenda do Jornal Nacional, sim”, comentou outro. “Gente, que vergonha do Jornal Nacional. Errou a data de falecimento do cantor Chrystian”, apontou mais um.

Alguém também percebeu q segundo o jornal nacional, o nascimento do cantor Chrystian foi em 1956 e o falecimento em 1957? — RW 🪽 (@GabrielRugiin) June 20, 2024

O Chrystian morreu com menos de um ano? Segundo a legenda do Jornal Nacional sim #JornalNacional #JN pic.twitter.com/DOSZCBy55a — Marcelo Bowie (@Marcelo_Bowie) June 21, 2024

Gente que vergonha do jornal nacional errou a data de falecimento do cantor Chrystian que vergonha kkkkkkkkkkkk https://t.co/T5T99xA1a9 — Madonna sincera (@algum19866621) June 21, 2024

