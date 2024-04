Reprodução Instagram - 25.4.2024 Giovanna Pitel e Fernanda Bande

Após serem contratadas como apresentadoras do Grupo Globo , Fernanda Bande e Giovanna Pitel foram a um show de Preta Gil para comemorar a conquista profissional. Na última quarta-feira (24), as ex-BBBs compartilharam o momento nos stories do Instagram.





As ex-sisters, inclusive, foram convidadas pela filha de Gilberto Gil para subirem ao palco. Lá em cima, elas se arriscaram na música e cantaram alguns trechos junto com a cantora, que foi uma espécie de "madrinha" na trajetória delas como futuras apresentadoras .

Fernanda e Pitel no palco de um show de Preta Gil. pic.twitter.com/e7Igpq6JRY — PAN (@forumpandlr) April 25, 2024





Isso porque, quando participaram do "TVZ Multishow", Fernanda e Pitel receberam dicas de Preta , que comanda a atual temporada do programa musical. A cantora também demonstrou a elas como ler no teleprompter, que é um equipamento com o texto que deve ser lido por um apresentador.





Saiba tudo do novo programa apresentado por Fernanda e Pitel

O programa das ex-BBBs será exibido, a princípio, no Multishow, canal privado pertecente ao Grupo Globo. A estreia está prevista para o dia 29 de abril. Após o anúncio feito pelo executivo Amauri Soares , as novas apresentadoras vieram a público agradecer o apoio dos fãs que conquistaram no reality.





"Nunca imaginei que até os meus maiores sonhos não chegariam perto da minha atual realidade! Todo meu amor e agradecimento são poucos perto de tudo que tenho sentido. Muito obrigada por tudo. Todos vocês são essenciais na minha vida, sem vocês nada disso seria possível", comentou a alagoana Giovanna Pitel .





Já Fernanda Bande escreveu: "Foi com muita emoção que recebemos esse presente de notícia hoje. Estamos ansiosas e contamos com o apoio e a companhia de vocês nessa nova jornada". No "BBB 24" , as duas eram aliadas e ficavam juntas no Quarto Gnomo.

