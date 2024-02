Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Jacira Santanna, que está de viagem na Bahia, visitou Mani Rêgo





A mãe do economista Gil do Vigor, participante do BBB 21, se encontrou com Mani Rêgo, namorada de Davi, atual membro do elenco do BBB 24 . A interação ocorreu nesta quinta (29) na barraquinha em que Rêgo trabalha, na Bahia.



“Bom dia, calabresos. Olhem quem veio me prestigiar hoje, aqui na barraca. A bonitona da Jaci”, contou a namorada do baiano. “E a gente não veio do lixo para perder pra basculho. Gente, vim conhecer essa mulher que eu me identifico tanto. E ela é maravilhosa”, elogiou Jacira Santana.





.“Oh meu amor, obrigada pelo carinho”, respondeu Mani. "Tá gostando da Bahia?", perguntou ela à mãe do economista. "Eu estou amando. Daqui a pouco eu vou tomar banho de praia", disse em bom tom.

A namorada do participante e Elisângela Brito, mãe de Davi, têm causado aqui fora. Elas foram alvo de fofocas devido à falta de proximidade entre as duas. No entanto, ambas já desmentiram e afirmaram que seguem lutando pela permanência do baiano no programa, mesmo que não sejam próximas.

Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: