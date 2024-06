Reprodução: Instagram Apresentadora e economista viralizaram após utilizarem a mesma roupa

A apresentadora Ana Maria Braga e o ex-BBB Gil do Vigor deram o que falar nesta quinta-feira (13) após aparecerem usando um terno rosa no Mais Você. "Às quintas usamos rosa também, né?", postou o perfil oficial da TV Globo no X.

Na rede social, os internautas comentaram o momento que viralizou. "A Ana Maria e o Gil do Vigor combinando os lookinhos", disse uma usuária. "O Gil é muito precioso, junto com a Ana Maria é uma dupla e tanto", avaliou uma segunda.

"O Gil será substituto da Ana Maria nas manhãs da Globo quando deixarem ela se aposentar. Escrevam o que eu estou falando, ele desbanca qualquer pessoa que pretenda tentar a vaga", opinou um terceiro.

Assista o vídeo do momento:





Meses após o BBB 21, Gil do Vigor ganhou um espaço no programa Mais Você. Desde 2021, no quadro Tá Lascado, o pernambuco responde as dúvidas do público sobre assuntos de economia.

