Reprodução/Globo Fernanda Bande

A ex-BBB e nova apresentadora do Grupo Globo Fernanda Bande, de 32 anos, não pensa em ter outro filho. Durante o programa "Na Cama com Pitanda", apresentado por ela e Giovanna Pitel, a ex-confeiteira descartou a possibilidade de engravidar pela terceira vez.







"Não! Com absoluta certeza que não! Eu já tenho um casal, conquistei tudo na vida. É 10/10, uma menina e um menino, está ótimo, fechei a fábrica", disse ela ao ser questionada por Pitel se teria outro filho.





Fernanda já é mãe de Marcelo, de 11, e Laura, de 6. Quando estava confinada no "Big Brother Brasil 2024", a ex-confeiteira afirmava que havia se inscrito no reality global com o intuito de melhorar as condições de vida dos dois filhos, principalmente de Marcelo, que passou a fazer novos tratamentos depois da passagem dela no programa. O primogênito de Bande foi diagnosticado com autismo.





Ao decorrer da atração do Multishow, exibida na última segunda-feira (17), Fernanda devolveu o questionamento sobre maternidade para Giovanna Pitel, que teve uma resposta semelhante à da parceira profissional. "Não vão sair mais bebês, daqui. Daqui não, tá? Para com isso aí", brincou Pitel, que não tem filhos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp