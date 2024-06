Reprodução Instagram - 13.6.2024 Sophia Abrahão, Justin Bieber e Madonna em fotos nas redes sociais

Lançada pela Netflix em abril deste ano, a minissérie "Bebê Rena" se tornou um sucesso de crítica e público. Ao contar a história de um rapaz que passa a ser perseguido por uma stalker, a trama, baseada em uma história verídica, chamou atenção de outros casos de perseguição envolvendo famosos. O mais recente foi o da atriz Débora Falabella , que contou sofrer com a perseguição de uma mulher desde 2015. Confira outros casos:





Sophia Abrahão

Reprodução/Instagram Sophia Abrahão





Atriz conhecida pela atuação em novelas da Record e Globo, Sophia relatou que já foi perseguida por um stalker na época em que gravava a novela infantojuvenil "Rebelde", exibida entre os anos de 2011 e 2012.

"Cheguei a fazer boletim de ocorrência. Fiz essa denúncia porque eu estava com medo. Apavorava meus pais, isso que era o pior para mim. E aí virou uma questão familiar também muito dura na época", detalhou ela, em entrevista ao "Sem Censura", apresentado por Cissa Guimarães.





Juliette

Reprodução/Instagram Juliette Freire





Dona de uma base de seguidores engajados, a campeã do "Big Brother Brasil 2021" contou que um fã começou a persegui-la durante um voo e na estadia dela em um hotel.

"Pegava voo comigo, sentava no outro banco e ficava chorando o voo inteiro. Teve um dia que eu estava fazendo uma reunião no meu hotel. Não sei como essa pessoa conseguiu subir até o meu andar, porque você sobe só com o cartão do andar, e ela não estava hospedada. Ela deu um jeito de subir pelas escadas", relembrou em entrevista ao podcast "PodPah".





Justin Bieber

Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber Justin Bieber





O astro, que conquistou a fama quando ainda era apenas um adolescente, também lidou com a perseguição de um stalker. Tratava-se de um homem de 45 anos, popularmente conhecido como Dana Martin. O perseguidor tatuou o rosto de Bieber na perna e passou a escrever cartas para o músico. Inconformado por não ser respondido por Justin, ele tentou planejar o assassinato do músico.





Madonna

Mayra Dugaich Madonna





Vista recentemente no Brasil, a Rainha do Pop passou por um evento traumático dentro da própria residência. Um homem invadiu a casa da cantora e queria obrigá-la a se casar com ele. O episódio ocorreu em 1990 e, na ocasião, o criminoso ameaçou cortar a garganta da musicista.





Harry Styles

Reprodução/Divulgação Harry Styles





O ex-integrante da banda "One Direction" foi outro famoso perseguido por uma stalker. No caso de Styles, a perseguidora era uma mulher brasileira que chegou a enviar 8 mil cartas para o cantor, compositor e ator britânico. Acusada de perseguição pelo tribunal da Coroa de Harrow, Myra Carvalho, de 35 anos, foi presa pela polícia britânica. As cartas da mulher tinham teor sexual e expressavam o desejo dela em se casar com Harry.

