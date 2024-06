Reprodução/Instagram Débora Falabella abre o jogo sobre stalker que a segue há 10 anos

Débora Falabella falou pela primeira sobre a stalker que a persegue desde 2015. Em abril, a Justiça revogou a prisão da mulher acusada de seguir a atriz e descumprir a medida protetiva.

Em entrevista, a artista explicou que não conhece a stalker e destaca que a relação é de fã.

"É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para que seja da forma melhor possível, tanto pra mim quanto pra ela. A gente viu ' Bebê Rena '. Nunca tive contato, não a conheço. É essa relação de fã", comentou ela.

Apesar da situação, a famosa torce para que a suspeita tenha ajuda da família. "É ruim. Tem uma perseguição atrás por um trabalho que faço e pelo qual essa pessoa chega até a mim. E tem a vida dela. Ela tem uma família que pode cuidar, tem condições de ser tratada. Espero que seja".

Falabella comentou que o caso acaba atingindo não só ela, mas a família também. "Fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir. Atinge muita gente, meu núcleo familiar. É chato. Chato por tudo, porque também quero que ela fique bem", concluiu.

A mulher acusada de perseguir Débora Falabella tem 41 anos e foi declarada inimputável, sendo assim, não se compreende o caráter ilícita das ações, por conta de saúde mental ou de desenvolvimento mental completo.

