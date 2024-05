Reprodução/Instagram Após rumores, Justin Bieber anuncia que será pai pela primera vez

Nesta quinta-feira (9), Justin Bieber anunciou que será pai pela primeira vez! O cantor compartilhou fotos com a esposa, Hailey Bieber, e emocionou os fãs.

Nas imagens, o casal exibe a barriguinha do primeiro herdeiro diante de uma paisagem verde.

A influenciadora apostou em um vestido branco justo, deixando em evidência a gestação. De acordo com a revista People, o casal renovou os votos durante a sessão de fotos feita pelo artista.

Vale lembrar que nos últimos meses, os internautas já acreditavam que Justin e Hailey iriam anunciar a espera do bebê. A troca das peças de roupas curtas e expostas por moletons e camisetas largas da modelo foram um dos motivos das especulações.





