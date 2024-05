Reprodução/Instagram Madonna gera polêmica por fotos no Brasil sem Anitta; fãs reclamam

Nesta quarta-feira (8), Madonna abriu um álbum de fotos do after party após o último show da Celebration Tour no Rio de Janeiro . A cantora gerou polêmica pela ausência de Anitta.

Nas imagens, a diva do pop aparece ao lado de Pabllo Vittar e outros convidados do evento organizado por Luciano Huck.

No X, antigo Twitter, os internautas apontaram a falta da artista brasileira. "Madonna postou um carrossel de fotos aqui do Brasil é a Anitta não aparece em nenhuma foto", disse um; "Contagem de posts da Madonna com Anitta vs contagem de posts com a Pabllo", pontuou outro; "A Madonna postando foto só com a Pabllo, você perdeu Anitta", disparou uma terceira.

Antes de deixar o país, Madonna escreveu um recado no Livro de Ouro do Belmond Copacabana Palace , hotel no qual ficou hospedada durante a estadia em solo brasileiro.

"Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna", escreveu a cantora no livro.





