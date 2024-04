Reprodução/Instagram Justin Bieber posta fotos chorando e fãs reagem

Justin Bieber, de 30 anos, chamou a atenção dos fãs ao compartilhar diversos registros de sua rotina no Instagram, deixando algumas pessoas preocupadas com imagens em que o cantor aparece chorando e consumindo maconha.

Parte da preocupação se deve ao seu recente afastamento dos palcos, quando o cantor fez uma pausa de um ano para cuidar da saúde mental. Ele voltou em fevereiro deste ano, em uma apresentação em Toronto, no Canadá.

“Isso é um sinal?”, perguntou uma fã?. “Por que está chorando?”, escreveu outra. “O que aconteceu? Não chore”, disse uma terceira. Hailey Baldwin Bieber, mulher do cantor, comentou “Um chorão bonito”

Uma página de fãs, dedicada ao artista, comentou: “Adoro que você não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade e emoções. É sempre bom lembrar que por trás de cada celebridade ainda existe um ser humano. Você é amado.”



