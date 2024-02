Lloyd Wakefield Brasileira é acusada de perseguição por enviar 8 mil cartas para Harry Styles

A brasileira Myra Carvalho está detida sob custódia da polícia britânica desde janeiro ao ser acusada de perseguir Harry Styles.

A mulher de 35 anos viajou para Londres, na Inglaterra, e enviou mais de 8 mil cartas para o cantor no intervalo de apenas um mês. As mensagens foram escritas de forma manual e online.





Myra chegou a entrega duas cartas em mãos na casa do artista e enviou milhares para o endereço dele. Segundo os promotores, alguns cartões eram de casamento.

De acordo com o jornal The Independent, a mulher tem um companheiro no Brasil e estava hospedada desde dezembro em um albergue em Earls Court. A família dela sabia da viagem para Londres.

A detenção aconteceu no fim de janeiro por uma acusação de "assédio que equivale à perseguição". Segundo o Daily Mail, as ações da brasileira tiveram efeito substancial nas atividades cotidianas de Harry.

Na terça-feira (20), Myra participou de uma audiência por videochamada prisão feminina HMP Bronzefield, onde está presa. A advogada da brasileira, Clementine Simon, declarou que a cliente estava sofrendo de um "episódio maníaco".

A juíza Karim Ezzat enviou o caso para ser ouvido pelo mesmo tribunal novamente em 19 de abril.

