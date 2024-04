Reprodução Youtube - Netflix Cenas de 'Bebê Rena'

Intitulada originalmente como "Baby Reindeer", a série "Bebê Rena" é a indicação do iG Gente para este final de semana. Sucesso de audiência como seriado mais visto na Netflix, a obra de mistério e drama é baseada em um caso verídico envolvendo o escritor escocês e uma perseguição sexual sofrida por ele.





Na trama, o ator Richard Gadd interpreta Donny Dunn, um comediante que conhece uma mulher em um bar e se vê perseguido por ela. A antagonista é Martha, interpretada por Jessica Gunning. O enredo é construído com base na obssessão paranoica que Martha sente por Donny.





"Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com as vidas dos dois", diz a sinopse oficial. A série é desdobrada em 8 episódios, que têm entre 32 e 42 minutos de duração cada um.

História verídica

Além de estrelar a série, Richard Gadd escreveu a trama. O ator se inspirou na perseguição que sofreu de uma mulher durante quatro anos. Gadd revelou que a perseguidora já chegou a enviar mais de 41 mil e-mails para ele, além de 350 mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens no facebook e 106 páginas de carta.





"Aí ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de voz e emails", detalhou em enrevista ao veículo americano "The Times".

Assista o trailer: