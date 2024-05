Reprodução/Instagram Madonna

Em solo brasileiro desde segunda-feira (29) , a cantora Madonna tem passado por alguns perrengues durante a estadia dela pelo país. A artista está no Brasil para encerrar a “The Celebration Tour” no próximo sábado (4).



A diferença de temperatura foi uma das principais insatisfações da estrela, que não gostou das ondas de calor que ocorreram no Rio de Janeiro , onde está hospedada. Outro incômodo sentido por ela foi em relação ao barulho dos fãs, já que muitos ficam ao redor do Copacabana Palace na tentativa de se comunicar com ela.



“Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que fãs fazem na porta do hotel”, disse um funcionário ao “Splash”, do UOL.



O assédio dos fãs é tanto que a musicista tem se incomodado com qualquer pessoa que olhe fixamente para ela. “Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito para ela", pontuou a fonte do “Splash”, em entrevista. O show de Madonna ocorre no próximo sábado (4).

