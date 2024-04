Reprodução/Netflix A série estreiou no dia 11 de abril no Brasil

Baseada em história real e adaptada para a televisão após a peça teatral homônima de Richard Gadd, 'Bebê Rena' entrou para topo das séries mais assistidas da Netflix . A trama narra a perseguição de um comediante por uma stalker.

Donny é um comediante e barman que ao conhecer Martha (Jessica Gunning) tem a vida virada de cabeça para baixo. Após um gesto solidário, ele começa a ser perseguido de forma virtual e real.

Com inspiração em eventos que aconteceram com o próprio Gadd, os telespectadores foram surpreendidos com o desenrolar que revela uma história angustiante com assédio sexual.

Em entrevista, Gadd entregou que "emocionalmente, toda a trama é 100% verdadeira, se é que isso faz sentido", mas admite que certos acontecimentos foram modificados.

"Tudo é emprestado de instâncias que aconteceram comigo e pessoas reais que eu conheci. É claro, você não pode colocar ali a realidade exata, por motivos legais e artísticos. Há certas proteções, você não pode simplesmente copiar a vida de alguém, dar um nome e colocar na televisão", explicou ele.

O criador comentou que houve uma preocupação com a proteção com os envolvidos. "Obviamente, estávamos cientes de que alguns personagens são pessoas vulneráveis, e não queríamos dificultar ainda mais suas vidas. Você precisa mudar uma coisa ou outra para proteção", completou.

Além disso, o autor que para manter a trama interessante é necessário mudanças nos acontecimentos. "Do ponto de vista artístico, boa parte do stalking é entediante (...) Você precisa fazê-la ser visualmente interessante. Em porcentagem, eu não saberia dizer, mas é uma história muito real. Vem da verdade emocional, e eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto".

O que aconteceu com Martha?



Ao final da série, Martha é presa por perseguição e assédio após admitir a culpa. Já na vida real, não foi bem assim que aconteceu.

Em entrevista ao The Times, Gadd declarou que não queria que a mulher fosse presa, já que "não queria jogar alguém com esse nível de problemas mentais na prisão".

"Não consigo enfatizar o suficiente o quanto ela é uma vítima em tudo isso. Perseguição e assédio são uma forma de doença mental. Teria sido errado pintá-la como um monstro, porque ela não está bem e o sistema falhou com ela", declarou ele ao The Indepedent.

Com um fim desconhecido, o comediante afirmou que a situação está "resolvida".

