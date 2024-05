Reprodução Instagram - 22.5.2024 Davi Lucca e Nadine; Mavie e Bruna Biancardi

Nadine Gonçalves , mãe do jogador Neymar Jr. , resolveu apagar uma foto que tinha postado com o primeiro neto, Davi Lucca , após sofrer críticas de internautas. Isso porque ela não costuma fazer registros frequentes com Mavie, neta caçula fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi.



Cobrada para aparecer mais com Mavie , Nadine apagou a foto que postou com Davi. A atitude inusitada vem em meio a uma suposta crise na relação da matriarca com a ex-nora, cercada por rumores de desentendimento.



A mãe de Neymar, por exemplo, não segue Bruna Biancardi nas redes sociais. A ex-noiva do jogador, no entanto, segue Nadine. Outra situação que chamou a atenção dos internautas sobre uma suposta relação conturbada foi no aniversário de Biancardi.



Ao completar 29 anos no dia 15 de abril do ano passado , Bruna comemorou a data com uma festa. Contudo, Nadine, então sogra da aniversariante, não compareceu ao evento.



Além disso, quando a influenciadora revelou que estava grávida de Neymar , internautas notaram mais uma situação incomum. Nas redes sociais, Nadine não fez nenhuma postagem pública parabenizando a chegada de mais um neto e a ausência de uma homenagem pública gerou críticas.



Nadine está viajando com Davi Lucca na Dinamarca. O primeiro neto dela é fruto da relação do jogador de futebol com Carol Dantas . “Uma viagem em que Deus está cuidando de tudo. Eu e o meu bebê", escreveu na legenda da foto que excluiu.

