Traição exposta

O pesadelo de Bruna Biancardi aconteceu em junho deste ano, na véspera do Dia dos Namorados, quando Neymar Jr. a traiu com a modelo Fernanda Campos. O caso só foi revelado após a modelo dar relatos para portais de notícias e jornais. Na época, o jogador assumiu no Instagram que havia sido infiel com a noiva e mãe da filha dele, que estava grávida.