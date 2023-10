Reprodução/Instagram Bruna Biancardi está à espera de Mavie, do relacionamento com Neymar Jr.

À espera de Mavie, do relacionamento com Neymar Jr., Bruna Biancardi comparou imagens do antes e depois de seu barrigão de grávida. O casal anunciou a gravidez em abril.



A influenciadora compartilhou uma montagem com duas fotos suas mostrando a barriga e usando o mesmo look. "E eu achava que na foto da esquerda já estava com uma super barriguinha de grávida...", brincou, na legenda.

A publicação rendeu elogios à mamãe de primeira viagem. "A grávida mais linda que eu já vi na vida", comentou uma internauta. "Cada dia mais linda", opinou outra.

Mavie é a caçula de Neymar. O craque também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas. O nome da menina tem origem francesa e significa "Minha Vida".

Bruna e Neymar assumiram o romance em abril de 2022. Quatro meses depois, chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram em janeiro deste ano. Recentemente, os dois vêm enfrentando uma crise, graças a relatos de infidelidade por parte do jogador. O iG Gente relembrou cinco momentos de tensão entre o casal; veja aqui.

