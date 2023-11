Reprodução/Instagram Bruna Biancardi

Depois de ter anunciado o término da relação com Neymar Jr. , Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para relembrar os momentos que vivenciou ao decorrer deste ano, que foi marcado pelo nascimento de Mavie , além de uma invasão na casa dos pais dela por ladrões .



“Aproveitar que a pequena dormiu para fazer uma retrospectiva de 2023 por aqui”, escreveu ela nos stories antes de publicar as principais lembranças do ano. No mês de janeiro, ela destacou momentos ao lado de amigas e da irmã, Bianca Biancardi .



Em fevereiro, recordou a viagem que fez à Paris e a descoberta da gravidez de Mavie. No mês seguinte, o ultrassom e primeiros exames gestacionais. Já em abril, selecionou uma foto em uma piscina, na qual estava acompanhada por um dos cachorros dela. No mês seguinte, trouxe fotos da época que viajava por Cannes, França.



Em junho, Bruna lembrou do tempo em que esteve em Mykonos, ilha da Grécia. No sétimo mês, mostrou registros que marcaram o crescimento gestacional abdominal. O último mês relembrado por ela foi agosto, quando esteve ao lado de Carol Dantas , mãe do primeiro filho de Neymar: Davi Lucca, de 12 anos.



Ainda em 2023, na última terça-feira (28), o relacionamento de Biancardi e Neymar chegou ao fim em meio a exposições de traição cometidas pelo jogador . Além de tudo isso, no dia 7 deste mês, a casa dos pais de Bruna foi invadida por ladrões .

