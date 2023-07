Reprodução/Instagram Mãe de Neymar Jr é acusada de usar muitos filtros em fotos

A mãe de Neymar Jr gerou burburinhos nas redes sociais ao publicar as fotos do leilão do Instituto Neymar, que aconteceu recentemente, em São Paulo.

Nos comentários, os internautas a acusaram de exagerar nos filtros usados nas imagens.





"Diminua os filtros irmã!", disse uma seguidora; "A diferença da segunda foto pra terceira é gritante", reparou outra; "Está igual a filha, querendo mostrar o que não é", comentou uma terceira se referindo a Rafaella.

Outros seguidores foram mais sutis nas mensagens. "Você é linda e não temos dúvidas, porém a diferença é nítida de uma foto para outra, da primeira para a terceira. Repito, você é linda e não precisa de Photoshop!", declarou.

Após toda a situação, Nadine Gonçalves resolveu limitar os comentários da publicação.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: