Nesta terça-feira (22), Carol Dantas , influenciadora digital, conversou com os seguidores do Instagram e explicou que ela e os filhos não se mudarão para Arábia Saudita. Isso porque, após o anúncio de que Neymar, com quem Carol tem um filho, jogaria em um time do país, internautas especularam que ela se mudaria para lá.



De acordo com Dantas, ela e os filhos estão lá por conta do aniversário de Davi Lucca, filho primogênito de Neymar e dela. O herdeiro completará 12 anos de idade na próxima quinta-feira (24) e comemorará a data junto dos pais na Arábia Saudita, onde o pai se mudou para jogar no time Al-Hilal.



“Pessoal, está todo mundo perguntando no direct se nós vamos morar aqui. Não, nós não vamos morar aqui. Estamos aqui até o aniversário do Davi, mas eu tenho que voltar para minha casa”, disse ela através dos stories do Instagram.



Carol ainda pontuou que o ano letivo em Barcelona está prestes a começar e por isso ela e os filhos, Davi, filho dela e de Neymar, e Valentin - fruto do relacionamento com o atual marido, Vinicius Martinez -, não poderão ficar na Arábia Saudita.



“Já já começa o ano letivo lá, em Barcelona, então, tenho que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos para comemorar a vida do Davizinho e é isso que a gente vai fazer”, finalizou.

