Reprodução Neymar registra encontro de Davi Lucca e Mavie e se declara; veja

Neste sábado (7), o jogador de futebol Neymar Jr. registrou o encontro do primogênito Davi Lucca com a caçula recém-nascida Mavie. Fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, a pequena nasceu na última sexta-feira (6), em São Paulo.



Através dos Stories do Instagram, o atleta do Al-Hilal publicou uma foto de Davi Lucca na maternidade segurando a irmã no colo. "Meus maiores amores", escreveu, adicionando as iniciais dos herdeiros.









Davi Lucca, de 12 anos, é filho da influenciadora Carol Dantas, com quem Neymar viveu um breve romance.

Mãe de primeira viagem, Bruna Biancardi celebrou a chegada de Mavie e já a apresentou aos seguidores do Instagram.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas ❤️🙏🏼Seja bem-vinda, filha!

Você já é muito amada por nós. Obrigada por ter nos escolhido", dedicou.