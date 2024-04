Foto: Reprodução/Instagram Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi completa 30 anos de idade nesta segunda-feira (15) e ganhou uma declaração do ex-noivo, o jogador de futebol Neymar Jr. , com quem viveu um relacionamento polêmico de idas e vindas. Eles são pais de Mavie , de sete meses.







"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível! Parabéns, linda", escreveu o desportista, através de uma postagem feita nas redes sociais. Para a publicação, ele escolheu uma foto da ex-noiva com Mavie no colo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi foi marcado por várias polêmicas, traições expostas publicamente e idas e vindas . À época em que os casos de infidelidade do atleta vieram à tona, a modelo e influenciadora estava grávida de Mavie. Primogênita de Biancardi, a bebê é a segunda filha de Neymar, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas .





A confirmação do fim do noivado se deu em novembro de 2023 . À época, Biancardi pediu para que parassem de relacionar ela com "notícias, suposições e piadas", porque o relacionamento dela com o jogador já havia sido terminado. De acordo com ela, o vínculo mantido entre eles seria apenas em relação à Mavie.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: