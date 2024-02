Reprodução/Instagram Bruna Biancardi abre closet da filha, Mavie, de três meses; veja

No início desta terça-feira (6), a influencer digital Bruna Biancardi comemorou, através de uma postagem no Instagram, o aniversário da filha Mavie, fruto da relação com o jogador Neymar Jr.

"4 meses que a minha vida mudou para melhor e eu descobri o verdadeiro significado do amor e da felicidade, te amo, filha!", escreveu a blogueira.

Após a publicação do carrossel de fotos com a filha, a ex-noiva do jogador Neymar recebeu felicitações de diversos famosos. A cantora Ludmilla e a influencer Pétala Barreiros comemoraram nos comentários: "Princesass. Deus abençoe muito!!!", disse a ex-Fazenda.





O relacionamento conturbado entre Bruna Biancardi e Neymar chegou ao fim em novembro de 2023, um pouco mais de um mês após o nascimento de Mavie. O ex-casal se conheceu em 2021.



Durante os dois anos que estiveram juntos, o namoro dos dois terminou devido à traição por parte do jogador do Al-Hilal, time da Arábia Saudita.









