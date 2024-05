Reprodução/Instagram Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, usa roupa de grife em Cannes

Ela tem apenas 7 meses, mas já desfila um guarda-roupa de diva. Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, vira e mexe aparece com roupinhas de luxo. A bebê, que está em Cannes, na França, com a mãe, roubou a cena fashion mais uma vez, agora com um look da italiana Fendi, com a logomarca da grife.



Reprodução/Instagram A roupinha de Mavie custa mais de R$ 5 mil

O vestidinho nada básico é feito de tecido jacquard marrom tabaco com logo FF estampado e gola branca, custa mais de R$ 5 mil. “Vim buscar meu chaveirinho e agora estamos prontas para o segundo compromisso”, disse Bruna ao compartilhar um vídeo com a filha.

Bruna também está atraindo os holofotes no tapete vermelho do festival de cinema. Na quinta-fera (16), ela mostrou a superprodução que fez, com direito a um colar de R$ 13 milhões da joalheria Chopard. Na legenda, Bruna escreveu: "Diamantes são os melhores amigos de uma garota". A joia já foi usada anteriormente por Rihanna.









